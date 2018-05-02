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رقم الخبر: 218455 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 13:37 الاقسام: منوعات  
حفل زواج جماعي لثلاثة وستين سجينا… في المكسيك

حفل زواج جماعي لثلاثة وستين سجينا… في المكسيك

في جوّ من التأثّر الكبير، عقد خورخي أرماندو قرانه على كورينا تشافيز في حفل زفاف غير عادي، فهو سجين في السجن المركزي في سيوداد خواريث.

وهو واحد من 63 موقوفاً عقدوا قرانهم في حفل زفاف جماعي أقيم في السجن.

وهذا المكسيكي البالغ من العمر 37 عاما عاش كلّ حياته في إل باسو في تكساس، وقد رحّل منها إلى بلده حيث دخل السجن قبل سبعة أشهر ليمضي فيه أربعين عاما بعد إدانته بالابتزاز.

وبعد إتمام الزواج بين أرماندو وكورينا التي التقاها قبل ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، أمسكت العروس بيد زوجها وتعهّدت بزيارته كلّ أربعاء وسبت، ومتى سنحت الفرصة، في هذا السجن الذي يضم وراء قضبانه ثلاثة آلاف و100 شخص.

ومن الذين عقدوا قرانهم في هذا الحفل الجماعي سجين موقوف بتهمة حيازة مخدرات، وقالت عروسه التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «أنا أحبه وهو يحبني، نريد أن نبني حياتنا معا لدى خروجه من السجن» بعد عامين.

وتسعى السلطات من خلال هذه الزيجات إلى تسوية الوضع القانوني لزوجات السجناء وأولادهم، وأيضاً إلى تعزيز الروابط والقيم العائلية، حسب رينيه لوبيز أورتيز مدير السجن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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