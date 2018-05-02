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رقم الخبر: 218453 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 13:21 الاقسام: منوعات  
فريق الإطفاء يخلي جامعة بسبب ثمرة

فريق الإطفاء يخلي جامعة بسبب ثمرة

تسببت حادثة غريبة في جامعة ملبورن في أستراليا، بإخلاء مبنى الكلية بسبب ثمرة فاكهة.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تعفنت الثمرة في إحدى الخزائن الخاصة بمكتبة معهد التكنولوجيا، ليظن الجميع أن هناك تسرب غاز في المبنى.

وتعرف فاكهة «الدوريان» برائحتها الكريهة، وطعمها الحلو، ليؤكد فريق الإطفاء أن الرائحة انتشرت عبر نظام التهوية.

وشدد فريق الإطفاء على أن احتواء مبنى الكلية على مواد كيميائية قابلة للانفجار، جعل من الضروري التحقيق في مصدر الرائحة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اسكاي نيوز
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