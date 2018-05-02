أعلن مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس الثلاثاء، أنها رفعت قيمة جوائز عام 2018 لتصل إلى 34 مليون جنيه إسترليني (46.57 مليون دولار) بزيادة 7.6 بالمئة عن العام الماضي.

وهذا المبلغ سيتضمن حصول كل من الفائز والفائزة ببطولتي الرجال والسيدات على 2.25 مليون جنيه إسترليني مقابل 2.2 مليون جنيه إسترليني، حصل عليها روجر فيدرر وجاربين موجوروزا في 2017.

ووجه المنظمون تحذيرا للاعبين من بدء منافسات البطولة رغم المعاناة من إصابة ثم الانسحاب من الدور الأول لأن ذلك سيحرمهم من جائزة الظهور في الدور الأول.

ومن شأن هذا الأمر أن يقلل من حالات الانسحاب العديدة التي حدثت في مسابقة العام الماضي.

وقال ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لبطولة ويمبلدون للصحفيين "في أعقاب الانسحابات التي حدثت في الدور الأول قررنا أن نفعل ذلك".

ووفقاً للوائح الجديدة إذا قرر أي لاعب مصاب الانسحاب بعد اليوم الخميس وقبل انطلاق الأدوار الرئيسية للبطولة، فإنه سيحصل على 50% من قيمة جائزة الدور الأول، وسينال "الخاسر المحظوظ" الذي سيشارك بدلا منه 50% من القيمة المالية.

واجتازت قيمة جوائز ويمبلدون بذلك مجموع جوائز بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت مطلع العام الجاري وبلغت 55 مليون دولار أسترالي (41.32 مليون دولار).

لكن وفقا لسعر الصرف الحالي فإن ويمبلدون تقل بفارق ضئيل عن مجموع جوائز بطولة فرنسا المفتوحة التي تبلغ 39.2 مليون يورو (47.18 مليون دولار).

ولم تعلن بطولة أمريكا المفتوحة، وهي آخر البطولات الأربع الكبرى خلال العام في أغسطس/ آب المقبل، عن قيمة جوائز 2018.

وستقام بطولة ويمبلدون، وهي الوحيدة على الأراضي العشبية في البطولات الكبرى، خلال الفترة 2-15 يوليو تموز.

وستشهد بطولة ويمبلدون هذا العام ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس نادي عموم إنجلترا و50 عاما على انطلاق البطولة المفتوحة و125 عاما على انطلاق منافسات فردي السيدات.