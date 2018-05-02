أحرز ليبرون جيمس 26 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليقود كليفلاند كافاليرز لفوز صعب 113-112 على تورونتو رابتورز بعد وقت إضافي في المباراة الافتتاحية من مواجهتهما في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الثلاثاء.

ليبرون جيمس (رقم 23) لاعب كليفلاند كافاليرز أمام على تورونتو رابتورز في المباراة الافتتاحية في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الثلاثاء. وسجل جيه.آر سميث 20 نقطة وأضاف كايل كورفر 19 نقطة لصالح كافاليرز الذي لم يتقدم مطلقا خلال الوقت الأصلي.

وسجل ديمار ديروزان 22 نقطة وأضاف يوناس فالانتشيوناس 21 نقطة واستحوذ على 21 كرة مرتدة لصالح رابتورز.

ويتقدم كافاليرز الآن 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الثانية اليوم الخميس في تورونتو.

وأحرز كيفن دورانت أربع نقاط ثم رميتين حرتين خلال مسيرة من تسع نقاط دون رد قرب النهاية ليفوز جولدن ستيت وريورز 121-116 على نيو أورليانز بليكانز في المباراة الثانية بقبل نهائي القسم الغربي.

وعاد ستيفن كوري من الإصابة ليسجل 28 نقطة ويساعد جولدن ستيت على التقدم 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتنتقل السلسلة إلى نيو أورليانز من أجل المباراتين الثالثة غدا الجمعة والرابعة يوم الأحد المقبل.