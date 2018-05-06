أوقعت قرعة نهائيات بطولة آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 16 عاماً 2018 في ماليزيا، ايران في المجموعة الثالثة بجانب فيتنام والهند وإندونيسيا.

التي ستجري في ماليزيا

جاء ذلك خلال سحب القرعة الذي جرى الخميس الماضي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووضعت القرعة منتخب العراق حامل اللقب ضمن المجموعة الرابعة القوية التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وأفغانستان،وضمت المجموعة الثانية كوريا الشمالية وعمان واليمن والأردن.

في المقابل يلعب منتخب ماليزيا المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليابان وتايلند وطاجيكستان.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل سحب القرعة: تحظى بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً بتاريخ كبير ومميز، وحققت النسخة الماضية في الهند نجاحاً كبير، وكانت في ذات الوقت علامة فارقة في تطوير كرة القدم في الهند.

وأضاف: سوف يتنافس أفضل 16 منتخب في قارة آسيا على لقب البطولة خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سيكون هنالك قيمة إضافية للبطولة من خلال تأهل أول أربعة منتخبات للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بيرو.

وأوضح: هذه البطولة تعبر عن جوهر إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال دعم المنتخبات الوطنية في قارة آسيا لتحقيق النجاح على المستوى العالمي.

وختم: أود أن أشكر ماليزيا التي تستضيف نسخة هذا العام، وأنا واثق أننا سنشهد بطولة لا تنسى.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 20 أيلول/سبتمبر إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

واسفرت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2018 عن:

المجموعة الأولى: ماليزيا، اليابان، تايلند، طاجيكستان

المجموعة الثانية: كوريا الشمالية، عمان، اليمن، الأردن

المجموعة الثالثة: إيران، فيتنام، الهند، إندونيسيا

المجموعة الرابعة: العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، أفغانستان