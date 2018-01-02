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رقم الخبر: 210643 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
رصد "شعار" لافت داخل البرلمان الأردني

رصد "شعار" لافت داخل البرلمان الأردني

جذب شعار علقه عدد من النواب في البرلمان الأردني عدسات المصورين، خاصة في الوقت الذي كثرت فيه الأقاويل عن "انقلاب" في البلاد، نفته السلطات الأردنية جملة وتفصيلا.

وظهر للمرة الأولى على صدر بعض النواب، خلال جلسة مناقشة ميزانية الدولة المالية بالبرلمان، شعارا كتب عليه عبارة تصف الملك عبد الله الثاني بلقب "خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين"، في إشارة إلى المسجد الأقصى.

ولم يسبق لأي جهة رسمية أن اعتمدت هذا اللقب، الذي قالت مصادر إنه جاء بمبادرة شخصية من بعض النواب.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد أصدر قرارا بإحالة شقيقيه الأمير فيصل، والأمير علي ابني الحسين، وابن عمه الأمير طلال بن محمد، إلى التقاعد وتنحيتهم عن مناصبهم العسكرية في الجيش الأردني.

وتناولت وسائل إعلام عديدة مسألة الإحالة تلك، ووصفتها بأنها محاولة من الملك عبد الله الثاني لمنع "انقلاب" داخل القصر الملكي.

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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