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رقم الخبر: 210642 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 19:47 الاقسام: عربيات  
البشير يشيد بالتعاون الاستراتيجي بين روسيا والسودان

البشير يشيد بالتعاون الاستراتيجي بين روسيا والسودان

أشاد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالتعاون الاستراتيجي بين بلاده وروسيا، مبينا أن ذلك يتيح فرصة في إحداث تنمية في السودان من خلال “مشروعات محددة”.

وأشاد الرئيس السوداني بالاتفاق الاستراتيجي الشامل مع روسيا وتركيا، منددا بالحصار الأمريكي على بلاده لمدة عشرين عاما.

جاء ذلك في كلمة للبشير خلال الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم، نظمته الرئاسة السودانية، وبثه التلفزيون الرسمي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار البشير روسيا، ووقّع عددا من الاتفاقيات.

وأعرب البشير عن عزم الخرطوم “عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع جميع دول العالم، على قاعدة تبادل المنافع وتشارك المصالح”.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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