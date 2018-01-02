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رقم الخبر: 210641 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 19:40 الاقسام: عربيات  
مغردون يسخرون من وزير خارجية البحرين:" إحذر الإيدز"

مغردون يسخرون من وزير خارجية البحرين:" إحذر الإيدز"

خلال احتفاله في تايلند، وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة التهنئة لقيادة بلاده من ملك وولي العهد وعموم شعب البحرين بمناسبة العام الميلادي الجديد، الامر الذي أثار سخرية النشطاء.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: "كل عام و أنتم بخير من مملكة سيام .. عاش ملكنا حمد وأميرنا خليفة وأميرنا سلمان وجميع اهل البحرين الكرام".

من جانبهم، سخر المغردون من قضاء الوزير رأس السنة الميلادية في تايلند، محذرين إياه من الأمراض خاصة "الإيدز"  المنتشر بكثرة هناك، في حين طالبه مغردون من السعودية بالتوسط بين بلادهم وتايلند لرغبتهم في الذهاب إليها بغرض السياحة.

وتعد مدينة باتايا الساحلية إحدى أكثر المدن المنتجة لسياحة البغاء في البلاد، وقد هدف برنامج لوزارة السياحة إلى تحويل هذه المدينة من مرتع للسياحة الجنسية إلى قِبلة للألعاب والرياضات المائية.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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