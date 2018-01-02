قال مدير المكتب الإعلامي للقوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي إن القوات الخاصة داهمت منزلاً فيه عائلة شاركت في تهريب عدد من بقايا الجماعات الإرهابية.

وأوضح الزوي أن مداهمة المنزل الواقع في إحدى ضواحي بنغازي تمت في كمين محكم وبعد رصد ومتابعة دقيقة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للقوات الخاصة الصاعقة أن المنزل به عائلة مكونة من 8 أفراد هربوا أفراد العصابات الإرهابية من أخريبيش إلى خارج بنغازي.

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت اليومين الماضيين من هزيمة بقايا الجماعات الإرهابية بعد تضييق الخناق عليهم ومحاولة عدد منهم الفرار إلى أنه تم قطع الطريق عليهم وقتلهم.

من جهة اخرى أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشاله 17 جثة مجهولة من أخريبيش بمدينة بنغازي، وذلك وفق ما قالت قناة ON Live.