وقالت السلطات السعودية إن رفع الأسعار يهدف إلى تقليص النمو في الاستهلاك المحلّي لمنتجات الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يعزّز استدامتها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل الضريبة أيضاً.

وفي بيان لها بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمشتقّات النفطية المحلية، أعلنت الوزارة أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون ابتداء من منتصف ليلة الاثنين.