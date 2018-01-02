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|رقم الخبر: 210639
|تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018
|الوقت: 19:26
|الاقسام: عربيات
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السعودية تقرر رفع الأسعار المحلية للمشتقّات النفطية
أعلنت وزارة الطاقة السعودية رفع أسعار المشتقّات النفطية باستثناء مادة الديزل للشاحنات.
وقالت السلطات السعودية إن رفع الأسعار يهدف إلى تقليص النمو في الاستهلاك المحلّي لمنتجات الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يعزّز استدامتها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل الضريبة أيضاً.
وفي بيان لها بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمشتقّات النفطية المحلية، أعلنت الوزارة أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون ابتداء من منتصف ليلة الاثنين.
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