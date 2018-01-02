أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، حصيلة أعمالها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017، مؤكدة تراجع الهجمات بشكل ملحوظ عما شهده عام 2016.

وقالت الوزارة إن الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر عام 2017، شهدت وقوع نحو 332 هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بعدد 807 هجمات وقعت خلال عام 2016.

وقالت الوزارة إنه خلال العام المنصرم، تم القبض على نحو 200 إرهابي يعتنق بعضهم الأفكار التكفيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وأجنحته المسلحة "حسم - لواء الثورة - طلائع حسم".

من جانب آخر قتل 4 مسلحين ينتمون لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، الأحد، بمحافظة شمال سيناء، في قصف لطائرة عسكرية مصرية، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن القوات الجوية قصفت سيارة دفع رباعي يستقلها 4 مسلحين جنوبي مدينة رفح، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من فيها.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على 7 تكفيريين في رفح و9 آخرين جنوبي مدينة العريش، خلال حملة أمنية بالمدينتين.

وأضاف المصدر أن من بين المضبوطين في العريش، 5 عناصر "شديدة الخطورة" من المسؤولين عن توفير الدعم اللوجستي للمسلحين التكفيريين.