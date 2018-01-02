توغلت القوات العسكرية السورية في ريف حماة الشرقي بالسيطرة على قرى “استراتيجية” أبرزها أبو دالي، الحمدانية، تل مرق، الدجاج، أم حارتين وصولًا إلى قرية سكيك، لتكسر الخط الدفاعي للفصائل المسلحة جنوب إدلب، وتفتح الطريق الى مدينة مورك وبلدة التمانعة.

وتأتي هذه المعارك ضمن خطة من قبل الجيش السوري للوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري في الريف الشرقي من إدلب، والسيطرة على القرى والبلدات الواقعة شرقي سكة القطار والمحددة ضمن اتفاق “أستانة7”، الموقّع في تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات السورية تحاول السيطرة على مدينة اللطامنة شمالي حماة من بوابة مورك، والتي تشكل السيطرة عليها حصاراً للطامنة من ثلاث جهات.

وأضافت المصادر أن هدف الجيش بعد السيطرة على قرية عطشان الوصول إلى مدينة مورك، مع احتمالية وصول المعارك إلى مدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب.

وجاءت المعلومات بعد سيطرة الجيش على قرية عطشان، التي خسرتها في تشرين الأول 2015، وسط الحديث عن وصولها إلى تل سكيك بدعم جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي.

وبحسب خريطة السيطرة، تكمن أهمية قرية عطشان بأنها الخط الدفاعي عن مدينة التمانعة جنوبي إدلب، كما تشكل السيطرة عليها تهديدًا لمدينة مورك من الخاصرة الشرقية.

وقالت المصادر إن القوات السورية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينتي طيبة الإمام وصوران في الريف الشمالي لحماة، كخطوة للتقدم باتجاه مدينة اللطامنة.

وتقع مدينة مورك على أوتوستراد حماة- حلب الدولي وتبعد عن مركز مدينة حماة حوالي 25 كيلومترًا، وتجاور عدة مدن خاضعة لسيطرة المعارضة أبرزها كفرزيتا واللطامنة وخان شيخون، وتخلو المدينة من السكان الذين نزحوا عنها قبل عامين، وسط دمار طال معظم مرافقها.

أما مدينة اللطامنة فتعرف بوعورة تضاريسها المؤلفة من جبال ومغاور.

وتقاتل “هيئة تحرير الشام” في المنطقة، إلى جانب فصائل “الجيش الحر”، المتمثلة بـ “جيش النصر”، “جيش العزة”، “جيش إدلب الحر”، والتي أعلنت انضمامها في الأيام الأولى للمعارك.

وبحسب مصادر محلية ان “تحرير الشام” لم تضع ثقلها العسكري الكامل في معارك الريف الشرقي حتى الآن، على خلفية الانقسام الذي تشهده في جسمها الداخلي.

وتنحصر مواجهاتها شرقي حماة بـ “التيار القاعدي” فيها فقط.

بينما تشارك “أحرار الشام” بعشرات العناصر على محور عطشان في ريف حماة الشمالي، والذين ينضوون في كتيبة “سرايا الشام”، إضافةً إلى عدد محدود من مقاتلي “حركة نور الدين الزنكي”، والتي أعلنت المشاركة في المعارك، السبت 30 كانون الأول.

هذا واندلعت اشتباكات بين فصائل "الجيش الحر" من جهة، والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش من جهة ثانية، عند أطراف "حرش الجبيلية"، في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وبحسب المرصد السوري، "جرى تبادل إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في محور سحم الجولان بريف درعا الغربي، بين الفصائل المسلحة من طرف، وما يسمى بجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش الوهابي من طرف آخر.

على خط آخر، استهدف الجيش السوري تحصينات المسلحين في حرستا بريف دمشق.

كما اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين في محيط ادارة المركبات بحرستا بريف دمشق.

من جهة اخرى جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذائف الهاون ضاحية حرستا بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لـ سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية اطلقت الاثنين 36 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بالحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

واستشهد الأحد مدني ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق.

وردا على الاعتداءات ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

ومنذ توقيع اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية في تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة الاتفاق عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي والهاون على الأحياء السكنية في دمشق وريفها.

كما جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية باستهدافها منازل المواطنين في مدينة درعا بالقذائف.

وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن المجموعات المسلحة أطلقت عددا من القذائف الصاروخية والهاون على أحياء السحاري والسل والكاشف بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

واستهدفت المجموعات المسلحة الأحد بقذيفة صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا ما أسفر عن اضرار مادية وفي الـ 18 من الشهر الجاري أصيب 7 أشخاص بينهم 4 اطفال بجروح نتيجة قصف المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية الصالة الرياضية أثناء اقامة مباراة ودية بكرة اليد في حي الكاشف.

وتم في منتصف تموز الماضي التوصل الى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ومنذ ذلك الحين خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.