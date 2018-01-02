واصلت قوات العدو الصهيوني مع بداية العام الجديد تنفيذ حملات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت خلالها 26 مواطنا فجرالاثنين.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن قوات العدو الصهيوني اعتقلت 26 مواطنا بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الدكتور ناصر عبد الجواد من دير بلوط في سلفيت، خلال حملة دهم لمنازل المواطنين في الضفة الغربية.

فمن مدينة طولكرم جرى اعتقال 12 مواطنا من مدينة طولكرم بتهمة القاء حجارة وزجاجات حارقة باتجاه القوات الصهيونية.

وأعلن جيش العدو إصابة أحد جنوده بالحجارة ووصفت جراحه بالطفيفة خلال مواجهات مع الشبان في ابو ديس.

في غضون ذلك وثقت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين بالسجون الصهيونية، اعتقال الجيش الصهيوني لـ6 آلاف و742 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال العام 2017.

وأشار بيان المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون، حتى نهاية 2017، بلغ 6 آلاف و500 معتقل، من بينهم 350 طفلا قاصرا، و58 معتقلة بينهن 9 قاصرات، و450 معتقلا إداريا (اعتقال دون محاكمة يمتد بين شهر وستة أشهر ويمكن تجديده لمرات)، و22 صحفيا، و10 نواب.

هذا وسلمت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، والد أسير فلسطيني من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، إخطارا بهدم جزء من منزله.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مواطنون قولهم: إن جنود العدو داهموا منزل المواطن يوسف خالد مصطفى كميل في قباطية وسلموه إخطارا بهدم المنزل بعد أربعة أيام، وفتشوا المنزل وعبثوا بمحتوياته.

ويتهم العدو الصهيوني الأسير كميل بالمشاركة مع الأسير محمد زياد أبو الرب في قتل مستوطن، وهدمت منزل الأخير في مطلع الشهر الماضي بالحجة المذكورة.

وكان المستوطن رؤوفين شيمرلينغ قتل في المنطقة الصناعية في كفر قاسم في 4-10-2017، حيث اعتقلت قوات العدو بعد يومين أبو الرب وكميل واللذين كانا يعملان في المنطقة ووجهت لهما تهمة قتله.

من جانب آخر توغلت بشكل محدود، صباح الاثنين، عدد من جرافات العدو الصهيوني، خارج الشريط الحدودي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن أربع جرافات عسكرية صهيونية توغلت، قرابة مسافة 50 مترًا، خارج الشريط الحدودي، انطلاقًا من موقع (كيسوفيم) شرقي بلدة القرارة، شرقي خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى أن الجرافات باشرت على الفور بعمليات تجريف خارج الشريط الحدودي، بإسناد من آليات وجيباتٍ عسكرية تتمركز داخل الشريط الحدودي.

يُشار إلى أن معظم حدود قطاع غزة شهدت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي توغلاتٍ مماثلة، على طول المناطق الحدودية.