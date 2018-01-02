شهداء وجرحى في غارة سعودية على محطة وقود غرب اليمن

أفادت مصادر محلية بسقوط 24 شهيداً وجريحاً بحصيلة غير نهائية لغارات التحالف السعودي على محطة وقود جنوب الحديدة غرب اليمن.

وكان استشهد 7 مدنيين وجُرح 10 آخرون بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم في منطقة الجُعدة بمديرية ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حجة، كما استهدفت الغارات 3 منازل في وقت متأخر من ليل الأحد في مديرية الشغادرة في نفس المحافظة.

إلى ذلك، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة آل الصيفي ومزرعة مواطن في منطقة الطلح في مديرية سحار، امتداداً إلى مديرّيتَيْ الظاهر وكِتاف الحدوديّتين في محافظة صعدة شمال اليمن.

وفي محافظة الجوف شرق اليمن، قصف الجيش واللجان بصاروخ" زلزال 2 " موقعاً لقوات الرئيس هادي في منطقة حليف بمديرية المصلوب شمال غرب المحافظة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم واشتعال النيران في المواقع التابع لقوات هادي، وفق ما ذكر مصدر عسكري يمني، في حين نفى مصدر ما أعلنت عنه قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي بشأن سيطرتها الكاملة على سوق اليتمة في مديرية الخَبْ والشّعف، مشيراً إلى أن هذه القوات سيطرت على تلال مجاورة لسوق اليتمة فقط شرق محافظة الجوف نفسها.

كما أفاد المصدر العسكري بمقتل وجرح 24 عنصراً من قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إثر شنّ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية منفصلة على مواقعهم.

وقد أوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكّنوا من اقتحام ثكنات ومواقع قوات هادي في منطقة عروق العبيد بمديرية المتون جنوب غرب المحافظة.

ويأتي ذلك تزامناً مع هجوم مماثل للجيش واللجان استهدف مواقع قوات هادي في وادي شواق بمديرية الغيْل في الناحية الشمالية الغربية للمحافظة.

وفي محافظة تعز، قصف الجيش واللجان بالمدفعية بصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات هادي في منطقة المفاليس في مديرية حيفان جنوب المحافظة نفسها.

هذا وقتل وجرح العديد من قوات هادي أثناء هجوم للجيش واللجان على تحصيناتهم غربي تلة الحرزين في منطقة الهاملي بمديرية موزع جنوبي غرب المحافظة، فيما تجدد القصف المدفعي المتقطع بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس المستقيل هادي من جهة أخرى في منطقتي سوفتيل والتشريفات شرق المدينة جنوب البلاد.

وعند الحدود اليمنية السعودية قتل 5 جنود سعوديين برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل جنديين سعوديين في موقع المُعنْق.

وقتل جنديان سعوديان في منطقة حامضة وموقع الكرس بجيزان السعودية، كما قتل جندي خامس بنيران الجيش واللجان الشعبية في موقع الشبكة بنجران السعودية.

كما شنت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية المطلة على قرية مجازة في عسير السعودية.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي إثر عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة الطلعة. في غضون ذلك استهدف الجيش اليمني واللجان تعزيزات للجنود السعوديين بصواريخ الكاتيوشا في موقع الطلعة، كما شنّوا عملية هجومية مماثلة على مواقع الجيش السعودي في تبة الخشباء قبالة منفذ لخضراء الحدود، وقد أسفرت العملية عن قتلى وجرحى في صفوفهم في نجران السعودية.

وقصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمّعات للجنود السعوديين في جبل العزة، بالتزامن مع تدمير آلية عسكرية سعودية بقذيفة آر بي جي في تلّة الرمضة، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في وادي جاره بجيزان السعودية.

هذا وقصف الجيش واللجان بالمدفعية مواقع الجيشين السعودي والسوداني في رقابة الهنجر وجبل سَبَحْطل، كذلك طال القصف مواقع الجنود السعوديين مدينة الرّبوعة ومنفذ علب الحدودي بعسير السعودية.

كما شنّ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مسنوداً بالقصف المدفعي والصاروخي على مواقع قوات هادي في منطقة الغرفة بمديرية المصّلوب أقصى شرق اليمن.

واستشهد مواطن يمني بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت دراجته النارية في الخط العام بمنطقة صرواح، ويأتي ذلك فيما قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات قوات هادي في وادي ربيعة ومنطقة كوفل في مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

إلى ذلك أكّد مصدر عسكري يمني أنّ القوات البحرية والدفاع الساحلي ضبطت مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للتحالف السعودي في المياه الإقليمية اليمنية.