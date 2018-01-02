* إنطلاق عمليتين عسكريتين لتطهير مناطق في سامراء وديالى * مقتل القائد العسكري العام لـ"داعش" في نينوى

بغداد/نافع الكعبي - أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى مقتل 60 من عناصر تنظيم”داعش” الإرهابي خلال عملية دهم نفذتها قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية المحلية والحشد الشعبي في الساحل الايسر جنوبي الموصل، في حين إنطلقت عمليتان عسكريتان، الاثنين، إحداهما شرقي محافظة ديالى لتعقب خلايا داعش الإرهابية، بينما أطلقت قيادة عمليات سامراء، عملية أمنية لتطهير ثلاث مناطق في القضاء، في وقت إستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوساطة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، لحل قضية المنافذ الحدودية بين الطرفين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية المحلية والحشد الشعبي، نفذت عملية اقتحام الجزرة الوسطية التي تربط بين قريتي الشميسات والبو سيف في الساحل الايسر جنوبي الموصل والتي كانت تضم نحو 100 داعشي مع اسلحتهم ومحاصرتهم منذ ليلة الاحد وبدأت خطة مداهمة الجزرة حيث تم قتل 60 داعشيا واعتقال العشرات منهم وهروب عدد قليل منهم باتجاة منطقة يارمجا الشرقية”.

وأشار إلى أن “البحث مازال جاريا عن الهاربين حتى هذه الساعة، علما بأن الدواعش كانوا يعتزمون شن هجوم موسع يستهدف الموصل من جهتي الشرق والجنوب، لكن العملية تمت بدحر التنظيم الإرهابي على الفور”.

وفي السياق، كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن مقتل القائد الميداني والعسكري المباشر لتنظيم "داعش" بمحافظة نينوى خلال العملية النوعية التي نفذتها شرطة المحافظة.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الشمري، في حديث صحافي: خلال العملية النوعية التي نفذتها قيادة شرطة نينوى وباشراف مباشر من قائد عمليات نينوى فقد تمكنت قوات الشرطة وباسناد من قوات الشرطة من قتل 17 قيادي من زمر داعش الارهابية من بينهم القائد العسكري لتنظيم داعش في نينوى المدعو ارشد احمد صالح ".

واضاف الشمري ان "العملية التي حصلت في الجزرة الوسطية لمنطقة البو سيف بالمحافظة تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن تجمع قيادات داعش في نفق بالجزرة الوسطية لقرية البو سيف"، مبينا أنه "تمت مهاجمة الموقع بالزوارق وبعد الاشتباك مع تلك الزمر تمكنت القوات الامنية من قتل 17 قياديا منهم اضافة للقائد العسكري العام".

واكد الشمري، ان "العملية حصلت بجهود استخبارية متقدمة واعطت اشارة بتطور العمل الاستخباري والجهد الامني للقوات الامنية بالمحافظة ولقيادة العمليات ضمن خطة تجفيف جميع حواضن وبؤر تلك المجاميع الارهابية لتأمين المحافظة بشكل كامل".

الى ذلك قال مصدر امني في تصريح صحافي: إن قوة امنية في قيادة عمليات نينوى، عثرت على مقبرة جماعية، مكونة من 25 شهيدا من قوات الشرطة المحلية اعدمهم داعش الاجرامي في ناحية الرشيدية"، مبينا ان "الرفات مرفقة ببطاقاتهم الشخصية".

واضاف: إن القوات الامنية قامت بانتشال جثامين الشهداء وتم تسليمها لدائرة الطب العدلي الشرعي في الموصل ليتسنى لذوي الشهداء التعرف على هوياتهم".

وفي الأثناء، القت القوات الامنية القبض على احد عناصر داعش الارهابي في منطقة كوكجلي شرقي الموصل.

وقال مصدر امني في تصريح صحافي: إن القوات الامنية القت القبض على داعشي بحوزته "خمسة" مسدسات كاتمة للصوت بناء على معلومات استخباراتية افادت عن تواجده ودخوله الحي في منزل احد اقاربه شرقي الموصل"

واضاف المصدر ان" القوات الامنية سارعت على الفور بتطويق منطقة الكوكجلي والقبض عليه بالحال ومصادرة المسدسات.

وفي ديالى، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاثنين، إنطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض الندا شرقي المحافظة.

ونقلت"الاتجاه برس" عن العزاوي قوله: إن قوات امنية مشتركة بإسناد طيران الجيش والحشد الشعبي، إنطلقت صباح الاثنين، بعملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا داعش وأوكارها في مناطق حوض الندا، ما بين بلدروز ومندلي شرقي ديالى وصولا الى وادي قزلاقز".

وأضاف أن "العملية ضمن إستراتيجية عمليات دجلة لإنهاء وجود بقايا المجاميع الارهابية في عموم ديالى"، مشيرا الى إنها "انطلقت بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة".

كما أعلن العزاوي، عن مقتل 11 من مسلحي "داعش" بقصف جوي استهدف وكر للتنظيم شمال شرق ديالى.

وقال العزاوي في حديث صحافي: إن تعاون عمليات دجلة مع الحشد الشعبي أثمر في تحديد وكر مهم لتنظيم داعش في قاطع شمال قضاء المقدادية (35كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا ان "الوكر تم قصفه من قبل الطيران ما اسفر عن مقتل 11 من مسلحي التنظيم".وأضاف العزاوي ان "داعش تكبد خسائر بشرية فادحة في الأشهر الماضية نتيجة قصف اوكاره ومضافاته في مناطق عدة من ديالى".

وكانت العديد من قادة ومسلحي "داعش" قتلوا بعمليات قصف جوي لمضافتهم في الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من ديالى.

وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة الامنية في محافظة ديالى، أن عام 2017 هو الادنى بمعدلات القتل بعد 2003، مشيرة الى تسجيل ثلاث حالات قتل شهريا.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "2017 سجل ادنى معدلات للقتل في ديالى بعد 2003"، مؤكدا أن "متوسط معدلات حالات القتل يبلغ ثلاث حالات شهريا".

كما أعلن الحسيني عن مقتل أمير جديد في تنظيم "داعش" بعملية نوعية شمال شرق المحافظة، فيما أكد إنهاء ثلاثة "بؤر داعشية" خلال اليومين الماضيين. وقال الحسيني في حديث صحافي: إن تنظيم داعش فقد أميره الجديد في حوض نفط خانة (90كم شمال شرق ب‍عقوبة) بعد قتله بعملية نوعية لطيران الجيش"، مبيناً أن "الجهد الاستخباري كبد التنظيم خسائر فادحة بالأرواح خلال الأشهر الماضية بسبب دقة المعلومات".

واضاف الحسيني أن "القوات الأمنية المشتركة نجحت وعلى مدار الساعات الـ48 الماضية من إنهاء ثلاث بؤر داعشية تمثل مضافات في منطقتي وادي ثلاب (85كم شمال شرق المحافظة) وحاوي العظيم (90كم شمال المحافظة)".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، بأن شرطيا قتل بهجوم مسلح على نقطة امنية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش شن، هجوما على نقطة مرابطة امنية للشرطة في محيط حوض الوقف، (25كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن مقتل احد افرادها".

وفي سامراء، أطلقت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، عملية أمنية مشتركة لتطهير ثلاث مناطق في القضاء والبحث عن ما تبقى من خلايا "داعش" فيها.

وقالت القيادة في بيان: انطلقت منذ الصباح الباكر قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء 74 وألوية 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عن خلايا داعش الإرهابي".

وأضافت، أن "العملية تأتي بعد هجومين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 جريح".

وفي كركوك، أفاد مصدر امني في المحافظة، الاحد، بتعرض دورية لقوات جهاز مكافحة الارهاب بهجوم مسلح بقذيفة شمالي المحافظة، فيما بين أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة ارهابية اطلقت، مساء اليوم، قذيفة RPG مستهدفة دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب قرب مطعم حمه ناصر في حي الشورجة، شمال كركوك"، مشيرا الى أنه "لا يوجد اي خسائر مادية او بشرية".

في غضون ذلك، أكد قائد الفرقة 20 في الجيش المتمركزة في كركوك العميد الركن شيرزاد عزيز رشيد، الاثنين، أن الاوضاع الأمنية مستقرة في قضاء الحويجة ونواحيها، نافيا الانباء التي تحدثت عن تواجد عناصر "داعش" في القضاء.

وقال رشيد في حديث صحافي: إن الاوضاع الأمنية في قضاء الحويجة ونواحيها (55 كم جنوب غربي كركوك)، مستقرة وقمنا في جولة ميدانية للاطلاع على الاوضاع في الحويجة وناحية العباسي حيث ان الحركة طبيعية والمواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية والدوائر الحكومية تمارس مهامها بصورة جيدة".

وأضاف، أن "الانباء التي تحدثت عن تواجد عناصر تنظيم داعش الارهابي لا صحة لها"، مؤكدا أن "قوات اللواء 60 في الفرقة 20 تنفذ عمليات استباقية ولا يوجد أي نشاط للتنظيم الارهابي وقطعاتنا منتشرة في عموم المناطق وتؤمن المواقع التي تنتشر بها".

كما أفاد مصدر امني في المحافظة، بان" عبوة صوتية انفجرت أمام مقر "الجبهة التركمانية" وسط المحافظة. وقال المصدر: إن عبوة صوتية موضوعة داخل علبة كارتونية، انفجرت، أمام مقر فرع الجبهة التركمانية في حي (طريق بغداد) وسط كركوك"، مبيناً أن "الانفجار لم يسفر عنه أية خسائر مادية أو بشرية". وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجناة".

وجنوب تكريت، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، باستشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة بهجوم مسلح شنه تنظيم "داعش" شمال غرب قضاء بلد جنوب تكريت. وقال المصدر في حديث صحافي: إن مشفى قضاء بلد استقبل ثلاثة شهداء و9 جرحى مدنيين سقطو جراء هجوم لعناصر داعش عليهم في قاطع الفرحاتية شمال غرب بلد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث هو الثاني خلال أقل من 72 ساعة، حيث سبقه حادث مماثل أسفر عن قتل وجرح عدد من المدنيين".

وفي الرمادي، أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، عن مقتل خمسة انتحاريين وتفجير عجلة مفخخة جنوب شرق القائم.

وقال المحمدي في حديث صحافي: إن قوة من دوريات الصحراء التابعة لحشد حديثة والقوات الأمنية تمكنت من القيام بعملية نوعية في منطقة الظايع جنوب شرق القائم (300كم غرب الرمادي)". وأضاف المحمدي، أن "القوة تمكنت من قتل خمسة انتحاريين وتفجير عجلة مفخخة وتدمير عجلة اخرى تحمل عتادا للتنظيم الإرهابي". يذكر ان القوات الأمنية تمسك المناطق المحررة غربي الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير المناطق الصحراوية بدا من شمال غرب راوه وصولا الى شمال غرب القائم وجنوب شرق القائم وحتى الرطبة.

ودعت اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار، إلى عدم عودة عوائل عناصر تنظيم "داعش" إلى المناطق المحررة، محذرة من عمليات الثأر العشائري واستهداف أمن المحافظة، فيما طالبت بضرورة عقد مصالحة عشائرية بمناطق الأنبار.

وفي العاصمة، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، اعتقال "أخطر" منفذي جريمة سبايكر شمالي العاصمة العراقية.

واستشهد نحو 1700 من منتسبي كلية القوة الجوية في عام 2014 في احدى ابشع جرائم المجموعات الارهابية في العراق.

* إجراءات أمنية جديدة في منفذ الشيب الحدودي

أعلن قائد عمليات الرافدين، اللواء علي ابراهيم دبعون، الاثنين، عن اتخاذ إجراءات أمنية لضمان حماية وانسيابية العمل في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وقال دبعون في بيان: تم تنفيذ استطلاع جوي بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش وبمشاركته شخصيا مع قائد شرطة محافظة ميسان وقادة الاجهزة الاستخبارية حول محيط منفذ الشيب الحدودي شرق المحافظة وتثبيت النقاط والملاحظات الواجب مراعاتها ودراستها لتحسين الاداء الامني في المنفذ المذكور".

وأضاف ان "عمل منفذ الشيب الحدودي يسير بصورة جيدة وان القوات الامنية المكلفة بتوفير الحماية لمنشآته الخدمية والقوافل التجارية تؤدي عملها على اكمل وجه".

* مقتل وإصابة 18 جندياً تركياً شمال دهوك

أفادت مصادر إعلامية مقربة من حزب العمال الكردستاني، بأن نحو 18 جندياً تركياً، قتل وأُصيب، باستهداف قاعدة تركية شمال محافظة دهوك. وقالت وسائل إعلام: إن هجوماً استهدف القاعدة العسكرية التركية في منطقة كاني ماسي الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، مشيرة إلى "مقتل 11 جندياً تركياً وإصابة سبعة آخرين بجروح متباينة، فضلاً عن تدمير دبابة تركية". وأضافت أنه "لغاية الآن لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم"، لافتة إلى أن منفذي الهجوم وضعوا ملاحظة في القاعدة العسكرية التركية كتب عليها (الانتقام لمخمور).

* "دولة القانون" تنفي قيام أردوغان بوساطة بين العبادي والبارزاني

سياسياً، إستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوساطة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، لحل قضية المنافذ الحدودية بين الطرفين.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز: إن اردوغان شخصية قوية ولها منصبها المهم عالميا وليس اقليميا ويطرح نفسه بقوة في المناسبات الحساسة والمصيرية"، مبينا ان "إدخال نفسه بقضية خلافات منافذ حدودية بين طرفي نزاع داخل دولة مجاورة هو أمر مستبعد رغم إنها قضية تمس أيضاً الاقتصاد التركي".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، نشرت في عددها الصادر الاثنين، خبراً مفاده بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض طلباً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن المنافذ الحدودية مع تركيا، بحسب ما أفاد مصدر برلماني، للصحيفة.