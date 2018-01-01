هدد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة، الاثنين، بأن هناك (زرا نوويا) على مكتبه جاهز للإستخدام إذا تعرضت بلاده للتهديد، لكنه لوح بغصن الزيتون لكوريا الجنوبية قائلاً: إنه منفتح على الحوار مع سيئول.

وبعد عام من التصريحات النارية وتصاعد التوتر بسبب برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية استغل كيم كلمته بمناسبة العام الجديد للدعوة إلى الحد من التوترات العسكرية على شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات مع الجنوب.

وقال كيم: وبالنسبة للعلاقات بين الشمال والجنوب فعلينا الحد من التوترات العسكرية على شبه الجزيرة الكورية لخلق بيئة سلمية. على الشمال والجنوب بذل الجهود.

وأضاف: أنه سيبحث إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة بيونجتشانج بكوريا الجنوبية في فبراير/ شباط.

وقال: مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستكون فرصة جيدة لإظهار وحدة الشعب ونتمنى النجاح للألعاب. ربما يجتمع مسؤولون من الكوريتين على وجه السرعة لمناقشة إمكانية ذلك.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قوله: إن سيئول ترحب بالكلمة التي ألقاها كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد وأثار خلالها احتمال إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بيونجتشانج بالشطر الكوري الجنوبي.

وكان رئيس كوريا الجنوبية (مون جيه-إن) ذكر أن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي ستضمن الأمن للدورة، واقترح الشهر الماضي أن تؤجل سيئول وواشنطن مناورات عسكرية كبيرة إلى ما بعد دورة الألعاب بعدما وصف الشمال المناورات بأنها استعداد للحرب.

وبدلا من تشجيع الإجراءات الأمريكية التي تهدد الأمن والسلام على شبه الجزيرة الكورية، قال كيم في كلمته التي نقلها التلفزيون: إنه يتعين على سيئول الاستجابة للمبادرات التي يقدمها الشمال.

وذكر متحدث باسم مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن سيئول ما زالت تدرس كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد.

واختبرت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات وأجرت سادس وأقوى تجاربها النووية في سبتمبر/ أيلول في تحد للتحذيرات والعقوبات الدولية مما أثار مخاوف من صراع جديد على شبه الجزيرة الكورية.

كان كيم جونج أون أعلن في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني استكمال القوة النووية لبلاده بعدما اختبرت بيونجيانج ما وصفته بأنه أقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات ويمكنه توصيل رأس حربي لأي مكان في البر الرئيسي الأمريكي.

وقال كيم في كلمته: يجب أن نركز هذا العام على إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية النووية والصواريخ الباليستية... هذه الأسلحة لن تستخدم إلا إذا كان أمننا مهددا.

وأضاف: إن هذا الأمر سيجعل الولايات المتحدة غير قادرة مطلقا على المبادرة بشن حرب على كوريا الشمالية.

وتابع: الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب تعقيب على كلمة كيم جونج أون.

وردا على طلبات الصحفيين التعليق على كلمة كيم اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقول (سنرى.. سنرى) بينما كان في طريقه لحضور احتفال بليلة رأس السنة في منتجعه في مار الاجو بولاية فلوريدا.