قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، ان تدخل الرئيس الامريكي وعدد من الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية بما فيها بي بي سي في دعم مثيري الشغب، يكشف عن المخططات الامريكية لإشعال فتنة جديدة في ايران.

واشار العميد مسعود جزائري، أمس الاثنين، الى بعض أعمال الشغب والتي افضت الى وقوع خسائر في الممتلكات العامة وقال: إن تدخل أكبر مسؤول امريكي وبعض الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية بما فيها بي بي سي في دعم مثيري الشغب، كشف عن مخطط امريكي يهدف الى اشعال فتيل فتنة جديدة في ايران، وسوف لن يجلب سوى الإحباط والفشل لاعداء الثورة الاسلامية.

واضاف: إن مشاركة بعض المناوئين للثورة من ايتام عائلة بهلوي السيئة الصيت وزعيمة زمرة المنافقين ومجرمي داعش ومن صف صفهم، في التخطيط للفتنة الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد بيّنت وبوضوح حجم ومستوى المعادين للجمهورية الاسلامية الاسلامية لدى الرأي العام.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، بان المخططات الشيطانية والسخيفة والتافهة للادارة الامريكية والصهيونية العالمية ضد الثورة الاسلامية، تحاك في الوقت الذي واجهت الولايات المتحدة خلال العام الماضي، عشرات الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الادارة الامريكية ويتوقع استمرار هذه الموجة من المعارضة الشعبية وأعمال الشغب أكثر من السابق ضد الادارة الامريكية الخبيثة في العام الميلادي الجديد.

وفي الختام قال العميد جزائري: إن تيار انفصال الولايات الامريكية عن الحكومة المركزية بدأ يزداد حجمه يوما بعد يوم، مؤكدا ان الاجراءات الامريكية والصهيونية العالمية وحثالات القوى المتغطرسة ضد ايران الاسلامية، سوف لن تفضي سوى الى إلحاق الهزائم والاحباط بالشيطان الأكبر، ومن البديهي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم حقها في الرد بالمثل.