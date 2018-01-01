حذّر النائب بالبرلمان الایراني عن الطائفة اليهودية في ايران "سيامك مره صدق"، الشعب من تغلغل مثيري الفتنة بين صفوفه من اجل ان لاتساق الاحتجاجات صوب ممارسات التخريب واعمال الشغب.

واشار النائب مره صدق، في تصريح ادلى به لمراسل فارس يوم الاثنين، الى عمليات التخريب التي قام بها مثيري الشغب والفتنة خلال الايام الاخيرة، معتبرا هذه الممارسات لا تعود بأي فوائد على البلاد والشعب.

وادان ممارسات الاخلال بالنظام العام على يد فئة قليلة، موضحا ان هذه النشاطات لن تستمر سوى لعدة ايام ولن تجدي نفعا.

واعتبر ان مكانة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وشأنها اعلى قدرا من هذه الممارسات لكي تبدي رد فعل ازاءها.

ونوه الى ان مثل هذه الممارسات تبقى على مستوى مزاعم يتابعها بعض مناهضي ايران واعدائها ولن تجديهم نفعا لأن الشعب الايراني صامد في الدفاع عن النظام والبلاد.