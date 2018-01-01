فندت شركة النفط والغاز في آغاجاري الايرانية نبأ استهداف خط انبوب النفط بهجوم ارهابي قرب اميدية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، مؤكدة عدم وقوع اي حادث يؤدي الى إلحاق الضرر بخطوط تدفق النفط والغاز.

واعلنت شركة استثمار النفط والغاز في آغاجاري، انه اثر النبأ الذي اوردته بعض وسائل الاعلام الاجنبية والمعادية بوقوع هجوم ارهابي على خط انبوب النفط قرب اميدية من قبل تنظيم "انصار الفرقان"، نعلن للشعب الايراني الأبي والواعي بانه لم يقع اي حادث يؤدي الى الاضرار بخطوط انابيب النفط والغاز.

واضافت، ان شركة استثمار النفط والغاز في آغاجاري تفند هذا النبأ، بصفتها الجهة المتبنية لعملية صيانة وحفظ خطوط انابيب النفط والغاز في النطاق الجغرافي لهذه الشركة ومدينة اميدية.

وقالت، ان نشر هذا النبأ من قبل وسائل الاعلام الغربية محض كذب ولاشك ان هذه المؤامرة قد حيكت في سياق خلق النفاق والعداء بين المواطنين في ضوء التواجد الواسع للشعب الايراني في مراسم ملحمة 9 دي يوم الوعي والميثاق مع الولاية.