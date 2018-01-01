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رقم الخبر: 210625 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
ممثل قائد الثورة وأمين عام حركة النجباء يبحثان التطورات في المنطقة

ممثل قائد الثورة وأمين عام حركة النجباء يبحثان التطورات في المنطقة

أعرب ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق آية الله السيد مجتبى الحسيني خلال لقائه مع الامين العام لحركة النجباء عن تبريكاته بمناسبة انتصارات المقاومة الاخيرة علي زمر داعش الارهابية، مشيدا بدور ابطال النجباء في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن المقدسات.
وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات للمقاومة الاسلامية حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي استقبل ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق آية الله السيد مجتبى الحسيني في مكتبه في بغداد.
وتبادل الطرفان التبريكات بمناسبة الانتصارات التي تحققت في الفترة الاخيرة على عصابات داعش الارهابية، مشيدين بدور ابطال المقاومة الاسلامية في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن.
ورحب الشيخ أكرم الكعبي بزيارة ممثل قائد الثورة الاسلامية لمقر الحركة في بغداد، معربا عن تقدير وشكر الشعب العراقي وفصائل المقاومة الاسلامية للدعم الكبير الذي قدمه قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايرانيين للعراق.
وأشاد آية الله الحسيني بتضحيات الحشد الشعبي في الحرب على عصابات داعش الارهابية التكفيرية، معربا عن تقديره للمقاومة الاسلامية النجباء التي حاربت عصابات داعش متزامنة بالعراق وسوريا للدفاع عن مراقد اهل البيت عليهم السلام.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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