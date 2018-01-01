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رقم الخبر: 210624 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
ممثلو 110 دولة سيشاركون في اجتماع المجلس العالمي للمياه بطهران

ممثلو 110 دولة سيشاركون في اجتماع المجلس العالمي للمياه بطهران

أعلن مساعد وزير الطاقة في الشؤون الدولية «علي رضا دائمي» ان الاجتماع الثامن عشر للمجلس العالمي للمياه سيعقد في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري في طهران بمشاركة ممثلين عن 110 دولة في العالم.
واضاف دائمي في حديث للمراسلين ان الاجتماع سيعقد برعاية اللجنة الدولية للطاقة وبالتعاون مع وزارة الطاقة و معاونية الاستثمار الثقافي والاجتماعي في مؤسسة التنمية القروية الى جانب جمعية الادارة الخضراء.
واوضح ان اللجنة الدولية للطاقة تنشط في ستة فروع تشمل الماء والتراب والطقس والطاقة ومشاريع اجتماعية والبلاستيك وتعقد اجتماعها السنوي لمناقشة هذه القضايا.
وتابع قائلا ان اللجنة تتسلم مشاريعا في مختلف المجالات بما فيها الماء والطقس والطاقة من اعضائها البالغ عددهم 178 دولة على أن تعرض المشاريع المثلى للعالم. واضاف ان ايران سلمت 78 مشروعا في هذا المجال للجنة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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