أعلن مساعد وزير الطاقة في الشؤون الدولية «علي رضا دائمي» ان الاجتماع الثامن عشر للمجلس العالمي للمياه سيعقد في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري في طهران بمشاركة ممثلين عن 110 دولة في العالم.

واضاف دائمي في حديث للمراسلين ان الاجتماع سيعقد برعاية اللجنة الدولية للطاقة وبالتعاون مع وزارة الطاقة و معاونية الاستثمار الثقافي والاجتماعي في مؤسسة التنمية القروية الى جانب جمعية الادارة الخضراء.

واوضح ان اللجنة الدولية للطاقة تنشط في ستة فروع تشمل الماء والتراب والطقس والطاقة ومشاريع اجتماعية والبلاستيك وتعقد اجتماعها السنوي لمناقشة هذه القضايا.

وتابع قائلا ان اللجنة تتسلم مشاريعا في مختلف المجالات بما فيها الماء والطقس والطاقة من اعضائها البالغ عددهم 178 دولة على أن تعرض المشاريع المثلى للعالم. واضاف ان ايران سلمت 78 مشروعا في هذا المجال للجنة.