مؤكداً بأنه لا يحق لواشنطن و الرياض التدخل في شؤون البلاد

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي: إنّ تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية باتفاقها النووي فضح مرة اُخرى المزاعم الفارغة ضدها.

وأضاف حسين نقوي حسيني: قام معارضو الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال السنوات الأخيرة بمناورات اعلامية ضد ايران للزعم بعدم تطبيق إيران لإلتزاماتها النووية وخروج تصرفات هذا البلد عن السيطرة لوضع ايران في مواجهة مع العالم خاصة الأمريكيين الذين سعوا مراراً لإلغاء الاتفاق.

وشدّد نقوي حسيني على التزام بلده بالاتفاق النووي معتبراً الوكالة الدولية هي المرجع الأخير لتأييد أو رفض إلتزام ايران بالاتفاق.

كما قال نقوي حسيني، لا يحق للحكومة الامريكية والنظام السعودي التدخل في شؤون ايران الداخلية، مؤكدا، ان الشعب الايراني مشمئز من السعودية وامريكا.

وأشار حسين نقوي حسيني في تصريح لوكالة تسنيم للانباء الى دعم السعودية والرئيس الامريكي لاعمال الفوضى في ايران، قائلا، ان الشعب الايراني يعتبر الحكومة الامريكية السبب الرئيسي لمشاكل شعوب المنطقة وواضح لنا جميعاً ان امريكا بوصفها الداعم الرئيسي للارهاب والسعوديين بوصفهم منفذ وداعم للارهاب مهدا الارضية لقتل شعوب المنطقة.

ولفت نقوي حسيني الى ان الشعب الايراني قد واجه دائما السياسات الامريكية الارهابية والمعادية لايران، قائلا، ان الامريكيين فرضوا عقوبات واسعة على ايران للضغط الاقتصادي على الشعب الايراني.

وأوضح المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ان امريكا لم تألوا جهدا لممارسة الضغوط المعيشية على الشعب الايراني، متسائلا، كيف يمكنها الان ان تدعي الدفاع عن مطالب الشعب الايراني؟