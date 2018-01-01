اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي الى الاحداث الاخيرة بالبلاد وقال ان اعداء الثورة يحاولون استغلال هذه الحوادث اقصى ما يمكن ويعملون على اثارة الشعب وتوجيه اعمال الشغب.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين قال بروجردي ان القسم الاكبر من التجمعات الاخيرة يجري توجيهها من قبل عناصر يعيشون بالخارج ومعادين للثورة وتوظف ابواقا اعلامية واسعة لاستغلال المشاعر الطاهرة للشعب ومطاليبه الحقة .

واكد ان شعبنا الوفي والثوري سيسجل في العقد الرابع للثورة على غرار العقد الاول حضوره وكما برهن ارتباطه العميق بالنظام في التصدي للفتنة (التي اعقبت الانتخابات الرئاسية) في 30 ديسمبر عام 2009 فانه سيسطر ملحمة جديدة حتما في الثاني والعشرين من بهمن ذكرى انتصار الثورة الاسلامية .

واعرب عن امله في ان تتمكن الحكومة عبر اتخاذ تدابير منطقية وسريعة من تلبية مطاليب الشعب وتسوية مشاكله وتفويت الفرصة على المناوئين للثورة والعناصر المعادية للجمهورية الاسلامية .