  • الإثنين ١٣ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , يناير 01, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210622 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
رئيس لجنة الامن القومي: أعداء الثورة يوجهون أعمال الشغب

رئيس لجنة الامن القومي: أعداء الثورة يوجهون أعمال الشغب

اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي الى الاحداث الاخيرة بالبلاد وقال ان اعداء الثورة يحاولون استغلال هذه الحوادث اقصى ما يمكن ويعملون على اثارة الشعب وتوجيه اعمال الشغب.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين قال بروجردي ان القسم الاكبر من التجمعات الاخيرة يجري توجيهها من قبل عناصر يعيشون بالخارج ومعادين للثورة وتوظف ابواقا اعلامية واسعة لاستغلال المشاعر الطاهرة للشعب ومطاليبه الحقة .
واكد ان شعبنا الوفي والثوري سيسجل في العقد الرابع للثورة على غرار العقد الاول حضوره وكما برهن ارتباطه العميق بالنظام في التصدي للفتنة (التي اعقبت الانتخابات الرئاسية) في 30 ديسمبر عام 2009  فانه سيسطر ملحمة جديدة حتما في الثاني والعشرين من بهمن ذكرى انتصار الثورة الاسلامية .
واعرب عن امله في ان تتمكن الحكومة عبر اتخاذ تدابير منطقية وسريعة من تلبية مطاليب الشعب وتسوية مشاكله وتفويت الفرصة على المناوئين للثورة والعناصر المعادية للجمهورية الاسلامية .
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7969 sec