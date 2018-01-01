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رقم الخبر: 210621 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 17:32 الاقسام: محليات  
تدشين برج مراقبة ومدرج طيران في معسكر للقوة الجوية الايرانية

تدشين برج مراقبة ومدرج طيران في معسكر للقوة الجوية الايرانية

برعاية نائب قائد القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار عزيز نصيرزادة، تم صباح يوم الاثنين تدشين برج المراقبة ومدرج الطيران في معسكر "قيام" التابع للقوة الجوية.
وقال العميد طيار نصير زادة في تصريح له خلال المراسم، ان هذه القوة وفي ظل التوكل على الباري تعالى وببركة الثورة الاسلامية تمضي مراحل رقيها وتقدمها في مختلف المجالات العلمية والتدريبية وتحولت الى قوة فاعلة وحديثة.
واضاف، ان القوة الجوية للجيش وفي ظل منجزات قواها الشبابية والمتخصصة والمضحية وبالاعتماد على معرفة وخبرات كوادرها المخضرمة في جميع المجالات قد اصبحت قوة رائدة في جميع المجالات وهي قادرة على تنفيذ المهام المكلفة بها على افضل وجه وفي اعلى المستويات.
وتم رصد نحو 60 مليار ريال (الدولار يعادل 36000 ريال) لتاهيل مدرج الطيران في معسكر "قيام" والذي تولته الدائرة الهندسية في القوة الجوية للجيش خلال فترة عام واحد.
وبامكان مختلف انواع الطائرات المقاتلة والتدريبية والخاصة بالنقل التحليق من مدرج الطيران في هذا المعسكر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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