قفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 7ر569 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

وكانت القيمة السوقية للعملات الإفتراضية بلغت 7ر17 مليار دولار مطلع 2017، وفق موقع (كوين ماركت كاب)، المتخصص برصد تداولات العملات الإفتراضية المشفرة. وتصدرت العملة الأشهر (بيتكوين) تلك العملات الافتراضية بالقيمة السوقية بـ4ر218 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع سعر الوحدة من (بيتكوين) إلى 13021 دولاراً في تعاملات يوم الأحد، مقابل 963 دولاراً مطلع العام. وكانت العملة قد سجلت مستويات قياسية قاربت 20 ألف دولار في 10 ديسمبر/ كانون الأول قبل أن تتراجع لاحقاً.

في المرتبة الثانية، حلت عملة (رابيل) بقيمة سوقية 5ر85 مليار دولار ليصل سعر وحدتها إلى 2ر2 دولار في نهاية 2017، مقابل 007ر0 دولار مطلع العام الجاري. وثالثاً، جاءت عملة (إيثريوم) بقيمة سوقية 7ر69 مليار دولار إلى 6ر720 دولار للعملة الواحدة، صعوداً من 26ر8 دولار مطلع العام الجاري. وجاءت عملة (ليتكوين) في الترتيب الرابع، بقيمة سوقية 8ر11 مليار دولار، بعد أن صعد سعر الوحدة إلى 216 دولاراً، فيما كان 37ر4 دولار.

وبعد هذه القفزة الكبيرة، تجاوزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية، الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجتمعة. ومرت العملات الإفتراضية بمراحل هامة خلال 2017، كان أبرزها عندما أعطت هيئة تنظيمية أمريكية للمرة الأولى الضوء الأخضر، مطلع ديسمبر/ كانون الأول للبدء في إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية (بيتكوين).