اشار مندوب محافظة كرمانشاه في مجلس خبراء القيادة آية الله محمود محمدي عراقي الى حضارة وثقافة ايران العريقة الممتدة 5 الاف عام في التاريخ، مؤكدا بان الشعب الايراني الواعي واليقظ بثقافته الغنية لن ينخدع بمؤامرات الاعداء.

وخلال مراسم ازاحة الستار عن كتاب حلاوة العفو لمؤلفه عباس عراقي في مدينة كرمانشاه (غرب ايران)، اشار آية الله محمدي عراقي في تصريح الى تطورات الايام الاخيرة وقال، ان الاعداء نظروا على الدوام بحسد الى الوحدة والتلاحم الوطني للشعب الايراني المتجذر في التاريخ. واشار الى التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي واعتبرها مؤشرا للعجز امام الشعب الايراني.

كما لفت الى الدعاية الاعلامية الواسعة للاعداء خاصة عبر الاجواء الافتراضية واضاف، انهم يريدون استغلال الاستياء المعيشي لركوب الموجة لكنهم غافلون عن ان الشعب الايراني الواعي واليقظ بماضيه الحضاري والولائي لن ينخدع.

وصرح بان الحكومة ليست قادرة لوحدها على حل مشاكل المجتمع، داعيا الجميع لمساعدة ودعم الحكومة في هذا السبيل.

وفي هذه المراسم تم تكريم عباس عربي لجهوده على مدى عقدين من الزمن في اقرار المصالحة بين طرفي النزاع في 196 حالة قتل عمد وكذلك حل وتسوية اكثر من 4 آلاف نزاع جماعي ومحلي أسري في كرمانشاه.

ويضم كتابه حلاوة العفو 7 فصول حول المصالحة في حالات القتل العمد والمصاعب التي تكتنفها فضلا عن شرح لقبائل وعشائر محافظة كرمانشاه مع مواقعها الجغرافية اضافة الى ذكر آيات من القرآن الكريم وروايات واحاديث تتضمن خصلة العفو.