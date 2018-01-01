حقق الباحثون الايرانيون نجاحاً في تحطيم الرقم القياسي لإنتاج محفزات الصلب داخلياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار 2017) في شركة سرو المعرفية للنفط والغاز وبدعم من المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع شركات شيراز ورازي للبتروكيمياويات وخوزستان ومباركة للصلب.

وقال المدير التنفيذي للشركة أمير هومن كريمي: المتوقع أن يبلغ استهلاك ايران لمحفزات الصلب 1300 طن لغاية عام 2025 بقيمة تزيد على 800 مليار ريال، حيث ان حصة الشركة في إنتاج وسد حاجة السوق من هذه المواد تبلغ 60 بالمئة أي نحو 600 طن بقيمة 9 ملايين دولار وهو ما يربو على 360 مليار ريال.

وتوقع كريمي ارتفاع حصة الشركة من إنتاج المحفزات وسد حاجة السوق الايرانية لغاية العام المذكور الى 85 بالمئة أي 1100 طن بقيمة 17 مليون دولار. ولفت الى أن الشركة وفرت 160 فرصة عمل، حيث ان 30 بالمئة من النخب في البلاد، معرباً عن أمله في ذات الوقت بزيادة عدد العاملين في الشركة المذكورة الى 300 شخص. ونوه الى أن منتجين جديدين يضافان الى قائمة منتجات الشركة سنوياً، كما انها طبعت ونشرت كتابين دليلين حول استخدام حامض السلفوريك وصناعة الصلب.