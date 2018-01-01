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رقم الخبر: 210616 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:15 الاقسام: اقتصاد  
بناء 5 محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في همدان
بإستثمارات أجنبية

بناء 5 محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في همدان

أعلن المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بمحافظة همدان (غرب البلاد) عن بناء أربع محطات للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين الألمان في همدان، والمحطة الخامسة في قهاوند قيد الإنشاء.

وأضاف ناصر محمودي، الاثنين، خلال زيارته التفقدية لمحطتي (بابا طاهر) و(بوعلي) في مدينة فامنين وقهاوند: ان شركة (آتوس) الألمانية بادرت بإنشاء محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة همدان وأنجزت أربع محطات بطاقة 7 ميغاواط حتى الآن، والمحطة الخامسة في قهاوند قيد الإنشاء.

وقال محمودي: ان حجم الاستثمار بلغ 5ر8 مليون يورو لإنشاء كل محطة من المحطات البالغ طاقتها 7 ميغاواط في محافظة همدان. وأوضح ان شركة (آتوس) الألمانية تعتبر ثاني أكبر شركة لتركيب المحطات الشمسية في العالم .

يذكر أن محطة الخليج الفارسي الشمسية، والتي تعد أكبر محطة شمسية في البلاد، كانت قد دشنت العام الماضي برعاية رئيس الجمهورية.

 
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