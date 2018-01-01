أعلن رئيس إدارة الميناء والملاحة البحرية في آستارا بأنه تم تفريغ وشحن 141 ألفاً و565 طناً من السلع من قبل 154 سفينة في هذا الميناء منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2017) لغاية الآن.

وقال محمود ميرنبي لي، يوم الأحد، في تصريح صحفي: انه خلال هذه الفترة قامت 77 سفينة بتفريغ السلع في ميناء آستارا وقام نفس العدد من السفن بشحن السلع. وأضاف: ان الصادرات بلغت 50 ألفاً و550 طناً، فيما الواردات بلغت 91 ألفاً و15 طناً. وأوضح بأن عدد السفن التي رست في ميناء آستارا ارتفع بنسبة 14 بالمائة، فيما شهد شحن وتفريغ السلع من حيث الوزن زيادة بنسبة نحو 8 بالمائة.

وأشار ميرنبي لي الى أن حجم التفريغ والشحن في هذا الميناء سيزداد بنسبة ملحوظة بعد الانتهاء منتصف العام القادم من إنشاء محطة للحبوب، وأضاف: ان مختلف أنواع الخشب وألواح (ام.دي.اف) وكربونات الكالسيوم والإسمنت والبلاط والسيراميك وجص البناء والحديد والبولي اثيلين وحجر الغرانيت، تعد أهم السلع التي تم شحنها أو تفريغها في هذا الميناء.

يذكر أن ميناء آستارا البالغة مساحته 60 هكتاراً هو أول ميناء تابع للقطاع الخاص في البلاد وبإمكان السفن ذات شحنات بطاقة 2500 طن الرسو فيه وستبلغ طاقته بعد اكتماله 3 ملايين و500 ألف طن سنوياً من ضمنه مليون و500 ألف طن مع رصيف لشحن وتفريغ الوقود والمواد النفطية، فيما تخصص البقية أي المليوني طن الأخرى لسائر السلع مع إمكانية رسو 5 سفن في 5 أرصفة بالتزامن معاً. وتقع مدينة آستارا الحدودية في غرب محافظة كيلان في شمال غرب ايران الى الجوار من جمهورية آذربايجان.