وأوضح موقع وزارة النفط (شانا)، ان المتوسط اليومي لصادرات النفط الايراني في عام 2017 لامس 13ر2 مليون برميل، حيث استحوذت السوق الآسيوية على 62 بالمئة من الصادرات، مقابل 38 بالمئة للسوق الاوروبية. وتصدرت الصين والهند قائمة مشتري النفط الايراني الآسيويين في عام 2017، تلتهما كوريا الجنوية واليابان، فيما تعد تركيا وايطاليا وبريطانيا والمجر وهولندا من المشترين الأوروبيين.

من جهة ثانية، سجلت صادرات مكثفات الغاز الايراني في عام 2017 إجمالي 180 مليون برميل أي بمتوسط 490 ألف برميل يومياً. وبلغ متوسط سعر النفط ومكثفات الغاز في عام 2017 نحو 52 دولاراً للبرميل، فيما شملت صادرات شركة النفط الوطنية الايرانية في العام المذكور الى دول الجوار 17 مليون طن من زيت الوقود ونحو مليوني طن من الديزل.