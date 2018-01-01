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رقم الخبر: 210614 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:17 الاقسام: اقتصاد  
إيران رفدت الأسواق الآسيوية والأوروبية بـ777 مليون برميل نفط
في عام 2017

إيران رفدت الأسواق الآسيوية والأوروبية بـ777 مليون برميل نفط

نجحت شركة النفط الوطنية الايرانية بتصدير 777 مليون برميل نفط في عام 2017 الى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وأوضح موقع وزارة النفط (شانا)، ان المتوسط اليومي لصادرات النفط الايراني في عام 2017 لامس 13ر2 مليون برميل، حيث استحوذت السوق الآسيوية على 62 بالمئة من الصادرات، مقابل 38 بالمئة للسوق الاوروبية. وتصدرت الصين والهند قائمة مشتري النفط الايراني الآسيويين في عام 2017، تلتهما كوريا الجنوية واليابان، فيما تعد تركيا وايطاليا وبريطانيا والمجر وهولندا من المشترين الأوروبيين.

من جهة ثانية، سجلت صادرات مكثفات الغاز الايراني في عام 2017 إجمالي 180 مليون برميل أي بمتوسط 490 ألف برميل يومياً. وبلغ متوسط سعر النفط ومكثفات الغاز في عام 2017 نحو 52 دولاراً للبرميل، فيما شملت صادرات شركة النفط الوطنية الايرانية في العام المذكور الى دول الجوار 17 مليون طن من زيت الوقود ونحو مليوني طن من الديزل.

 
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