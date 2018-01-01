قال مستشار وزير الطرق وبناء المدن الايراني: ان مطار الإمام الخميني(رض) سيشهد تطويراً نوعياً وسيتم تدشين محطة جديدة للمسافرين خلال حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف غلام رضا سلامي، في تصريح أدلى به خلال مراسم تقديم مدير جديد لمطار الامام الخميني الاثنين: ان طاقة محطة (سلام) الجديدة تبلغ 5ر4 مليون مسافر، فيما ستبلغ طاقتها النهائية 110 ملايين مسافر سنوياً. وتابع: ان إنشاء وتطوير المناطق الحرة وتشييد المحطة الجديدة تعد خطوات كبيرة في مجال النقل والشحن الجوي.

ولفت سلامي الى أنه وفق أحدث الدراسات الناجزة في هذا المشروع، فان شركة (مدينة مطار الإمام الخميني) ستمارس نشاطاتها في إطار شركة قابضة وستضم مؤسسات هي المنطقة الحرة بمساحة 1100 هكتار والمنطقة التجارية الخاصة بمساحة 2500 هكتار وشركة تطوير مطار الإمام الخميني. ونوه الى أن المطار يتطلب 100 مليار دولار استثمارات لتطويره والتي سيتم تأمينها من قبل القطاع الخاص.