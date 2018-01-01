وأفادت الهیئة، يوم الأحد، بأن إجمالي حجم الصادرات الإيرانية إلى الصين ارتفع بنسبة 78ر12% خلال الفترة مابين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق خلال الفترة المذكورة بنسبة 36%، كذلك سجلت صادرات الجمهورية الإسلامية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية وأفغانستان نمواً بنسبة 99ر28% و27ر6% على التوالي خلال الفترة نفسها.

وأفادت بيانات الجمارك بأن حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 979ر15 مليار دولار، منها 527ر6 مليار دولار هي صادرات إيران، مقابل واردات من الصين بقيمة 452ر9 مليار دولار. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع إيران، وبلغت التجارة معها 114ر11 مليار دولار، شكلت صادرات الجمهورية الإسلامية 458ر4 مليار دولار، أما صادرات الإمارات إلى إيران فقد وصلت إلى 656ر6 مليار دولار. وتفيد البيانات إن مكثفات الغاز احتلت حصة الأسد من حجم الصادرات وبلغت 098ر5 مليار دولار، يليها البروبان السائل والذي صدّر بقيمة 068ر1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستيراد، أظهرت البيانات نمواً خلال الأشهر التسعة الأخيرة بنسبة 31ر18% ليصل إلى 57ر37 مليار دولار، ويعود ذلك لزيادة استيراد قطع غيار السيارات، إضافة لبضائع متعلقة بقطاع الاستثمار.