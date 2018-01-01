قال النائب العام في العاصمة طهران عباس جعفري دولت آبادي، وفي معرض تحليله للاحداث الاخيرة، قال ان العدو بدأ في ردة الفعل من جوانب عديدة محاولة منه لركوب موجة قسم من الاحتجاجات.

وجاءت تصريحات النائب العام في طهران في معرض الاشارة الى الصلة التي تربط هذه التحركات بأعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوها في ذات السياق الى تغريدة ترامب، وبيان الخارجية الامريكية، ودعم زمرة المنافقين للتحركات الاخيرة.

وشدد جعفري دولت آبادي على ان امريكا وفي ضوء هزائمها الاقليمية وفشل الجماعات التكفيرية، تسعى لركوب موجة بعض الاحتجاجات وذلك بهدف التعويض عن هذه الهزائم.

وتطرق النائب العام في طهران الى موضوع فصل الاحتجاج ضد المشاكل الاقتصادية والتظاهرات المناوئة للقانون، قائلا ان الشعب الذي قدّم الاف الشهداء في سبيل الثورة وترسيخ النظام الاسلامي لن يعود الى فترة الجاهلية البهلوية ابدا؛ ومضيفا ان تحوّل هذه الاحتجاجات ضد غلاء اسعار بعض السلع او السياسات الاقتصادية للحكومة، الى تحركات مخالفة للقانون تؤكد هذه الحقيقة بأن امريكا تقف خلف كواليس هذه التحركات.

وفيما اشار الى محاولات البعض ممن يسعى عبر الهجوم على المساجد والمراكز الحكومية ومحطات الوقود وحرق وتخريب الممتلكات العامة، لزعزعة امن البلاد؛ كشف جعفري دولت آبادي عن اعتقال عدد من الاشخاص؛ مصرحا ان الشعب لن يحرق الحسينيات والبنوك ابدا وهكذا تحركات تهدف الى مواجهة النظام والاخلال بالامن العام في البلاد.

واستطرد قائلا، انه في ضوء زيارة ترامب للمنطقة وادائه لرقصة السيوف والاعلان عن اتفاقه مع اسرائيل حول ايران، يوحي بوقوع هكذا احداث.

وشدد النائب العام في طهران على ان ممارسة التحركات المخلة بالأمن بما فيها اضرام النار في المراكز الحكومية وتخريب الممتلكات العامة لا تعتبر جرائم معهودة بما يستدعي القضاء ان يقوم بالتصدي الفوري والحازم لهذه الاعمال من جانب العدو.

ووصف جعفري دولت آبادي الاجراءات مثل الدعوة للفوضى وتدمير الممتلكات الحكومية بأنها جريمة تترتب عليها عقوبات كبيرة؛ مطالبا قضاة البلاد الى التاهب التام والتعاون مع قوات الشرطة بهدف المطاردة القضائية للضالعين الرئيسيين فيها.

وفي السياق نفسه، كشف النائب العام في طهران عن الطلب المقدم من النيابة العامة لمطاردة احد المتورطين المقيم في خارج البلاد لتورطه في التحريض على نشاطات ارهابية واحراق الممتلكات العامة وغيرها من الممارسات ذات الصلة؛ مصرحا ان هذا الطلب يرتكز على قانون مكافحة تمويل الارهاب؛ ومتطلعا الى قيام الشرطة الدولية بالاجراء اللازم في هذا الخصوص فورا.