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رقم الخبر: 210609 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 17:04 الاقسام: محليات  
أبطحي: أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية أثبتوا عداءهم عبر دعمهم الفوضى في ايران

أبطحي: أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية أثبتوا عداءهم عبر دعمهم الفوضى في ايران

اعتبر عضو المجلس المركزي لـ "مجمع روحانيّون" الاصلاحي "حجة الإسلام السيد محمد أبطحي"، أن مسؤولي الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني و"فرح بهلوي" زوجة الملك البهلوي البائد، و"محمد بن سلمان" والتكفيريون اثبتوا عداءهم للشعب الإيراني في ضوء دعمهم الاعمى للفوضى التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن الإيرانية.
وفي حوار مع مراسل وكالة تسنيم للأنباء أشار حجة الإسلام أبطحي الى الاحتجاجات التي حدثت مؤخرا في عدد من مدن البلاد ومحاولات استغلالها من جانب الاعداء، مصرحا: لقد أثبت مسؤولو الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني وفرح بهلوي ومحمد بن سلمان والتكفيريين عداءهم للشعب الإيراني بعد دعمهم الاعمى للفوضى التي رافقت التظاهرات الأخيرة.
وبحسب ابطحي "فإن البعض تجاهل القضايا المعيشية والاقتصادية للشعب واستهدف أساس النظام في إيران"؛ قائلا "للأسف فإن البعض يريد التغطية على المطالب الاقتصادية المحقة للشعب".
واضاف: لا شكّ أن هناك مشاكل اقتصادية ومعيشية للشعب الإيراني ويجب على الجميع أن يفكر في حلّها؛ مردفا بقوله: يجب على المسؤولين أن ينتبهوا الى المشاكل الاقتصادية والسياسية والفساد التي يعاني منها الشعب وحلّها.
وطالب أبطحي بعدم الاستغلال السياسي لهذه الحركة؛ مصرحا: يجب على الجميع التماسك من اجل تحقيق تطلعات الشعب وإزالة مواقع النقد في أداء أجهزة الحكومة.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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