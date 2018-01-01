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رقم الخبر: 210608 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:19 الاقسام: دوليات  
مقتل 5 عناصر شرطة بتفجير في لوجار الأفغانية

مقتل 5 عناصر شرطة بتفجير في لوجار الأفغانية

أكد المتحدث باسم حاكم ولاية لوجار الأفغانية، سالم صالح، يوم الاثنين، مقتل 5 من أفراد الشرطة المحلية، جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق بمنطقة محمد أغا.

وقال صالح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية: إن أفراد الشرطة لقوا مصرعهم عقب اصطدام سيارتهم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق فى قرية جونداى فى منطقة محمد أغا، ويتم التحكم بها عن بعد. من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسئولية الحركة عن الحادث، مشيرا إلى أن مسلحى الحركة استولوا على أسلحة الشرطيين عقب الانفجار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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