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رقم الخبر: 210607 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:20 الاقسام: دوليات  
ثمانية غرقى جرّاء انقلاب زورق في إندونيسيا

ثمانية غرقى جرّاء انقلاب زورق في إندونيسيا

قال مسؤولو إغاثة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق زورق يحمل 48 شخصا بينهم أطفال قبالة جزيرة كاليمانتان بإندونيسيا يوم الاثنين.

وقالت وكالة الإنقاذ الوطنية في بيان إن 13 من ركاب القارب لا يزالون مفقودين بينما تم إنقاذ الباقين. وكان الزورق في طريقه من تانجونج سيلور إلى تاراكان على الجانب الإندونيسي من جزيرة بورنيو عندما انقلب وغرق. ولم يتضح سبب الحادث بعد ولاتزال القوات البحرية تعمل على التحقيق في سبب وقوع الحادث.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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