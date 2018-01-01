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رقم الخبر: 210606 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:21 الاقسام: دوليات  
أمريكيون بين 10 قتلى في حادث بالمكسيك

أمريكيون بين 10 قتلى في حادث بالمكسيك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد: إن عددا من الأمريكيين ضمن عشرة قتلى لاقوا حتفهم في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للمكسيك بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.

 وقالت وكالة الحماية المدنية الوطنية بالمكسيك إن اثنين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الجمعة عندما اصطدمت سيارتان بدراجة بخارية على الطريق السريع بين أكابولكو ومدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو. وقالت وكالة الحماية المدنية في جيريرو إن طفلين قتلا في الحادث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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