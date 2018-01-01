أمريكيون بين 10 قتلى في حادث بالمكسيك قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد: إن عددا من الأمريكيين ضمن عشرة قتلى لاقوا حتفهم في حادث مروري على طريق بالساحل الجنوبي الغربي للمكسيك بالقرب من منتجع أكابولكو السياحي.