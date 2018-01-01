نظم متظاهرون مسيرة في هونغ كونغ، يوم الاثنين، ضد ما اعتبروه قمعا صينيا، بعد أيام من قرار للسلطات الصينية إخضاع قسم من محطة قطارات في المدينة للقانون الصيني.

وتنعم هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب اتفاق شعاره "دولة واحدة ونظامان" منذ أن إعاداتها بريطانيا إلى الصين في 1997، بحقوق غير متاحة في الصين ولا سيما حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.

إلا أن سلسلة من الحوادث الأخيرة أججت المخاوف من تآكل نظام الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ وحكم القانون فيها، بما في ذلك حبس نشطاء بارزين في الدفاع عن الديمقراطية.

وقال الناشط في الدفاع عن الديموقراطية جوشوا وونج، الذي إنضم إلى آلاف المشاركين في مسيرة الاثنين، أن القمع الذي تمارسه حكومة الحزب الشيوعي الصيني تزايد في 2017.

وكان وونغ (21 عاما) أودع السجن في أغسطس لدوره في التظاهرات الحاشدة لحركة المظلات المؤيدة للديمقراطية في 2014 وأطلق سراحه بكفالة بانتظار البت بالإستئناف الذي تقدم به ضد الحكم بالحبس لستة أشهر الصادر بحقه.

وقال وونغ لفرانس برس "آمل أن يتحول كل مواطن في هونغ كونغ في 2018 إلى مدافع من أجل إستعادة القيم الأساسية التي تقضمها بكين".

وعبر العديد من المتظاهرين عن غضبهم إزاء اتفاق "الإشتراك في الموقع" وهي التسمية التي أطلقت على فرض القانون الصيني على قسم من محطة قطارات في قلب المدينة.

ومن المقرر أن تفتتح المحطة، التي تعتبر صلة وصل مع كبرى مدن جنوب الصين كشينزين وغوانججو، هذا العام. وقد وضعت خطط لإقامة مركز تفتيش مشترك لمراقبة الهجرة ما يعني أن شرطيين صينيين ومسؤولين آخرين سيتمركزون في محطة قطارات هونغ كونغ.