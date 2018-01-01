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رقم الخبر: 210602 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 18:23 الاقسام: دوليات  
ماكرون: 2018 "حاسمة" لمستقبل أوروبا

ماكرون: 2018 "حاسمة" لمستقبل أوروبا

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الاتحاد الأوروبي ومصيره، وأكد في خطابه لمواطنيه بمناسبة العام الجديد، على أهمية وحدة أوروبا وتعاضدها.

وقال الرئيس الفرنسي إن هذا العام سيكون "حاسما" بالنسبة للدول الأوربية والاتحاد ككل.

وأوضح ماكرون: "بالنسبة لأوروبا، العام 2018 سيكون حاسما، وأنا أشارك في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن أوروبا جيدة لفرنسا، ولن تكون فرنسا قادرة على تحقيق النجاح دون أوروبا قوية".

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن أوروبا يمكن أن تصبح مركزا جديدا للسلطة بسبب إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وأن تدافع عن مصالحها الخاصة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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