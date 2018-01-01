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رقم الخبر: 210589 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:09 الاقسام: رياضة  
إنيستا يكشف عن أمنياته في العام الجديد

إنيستا يكشف عن أمنياته في العام الجديد

كشف أندريس إنيستا، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن أمنياته في العام الجديد على المستوى الشخصي والرياضي.

وقال إنيستا، خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على المستوى الشخصي، أتمنى في عام 2018 الصحة والابتعاد عن الإصابات".

وأضاف: "على المستوى الرياضي، أتمنى أن نحصد كل الألقاب التي ننافس عليها، فذلك ما نسعى من أجله دائمًا".

واختتم البلاوجرانا عام 2017 بشكل رائع، بالانتصار على الغريم التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة بالجولة السابعة عشر من الليجا، ومواصلة التربع على الصدارة برصيد 45 نقطة.

ويستعد النادي الكتالوني، لأول مباراة في العام الجديد أمام سيلتا فيجو، الخميس المقبل بذهاب دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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