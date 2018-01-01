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رقم الخبر: 210587 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:11 الاقسام: رياضة  
مدرب العراق: نحلم بمعانقة اللقب الخليجي

مدرب العراق: نحلم بمعانقة اللقب الخليجي

أكد مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم أنه يحلم بحصد لقب بطولة كأس خليجي 23 والمقامة حاليا في الكويت.

وكان منتخب العراق قد تأهل على رأس المجموعة الثانية، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع الإمارات التي صعدت كوصيف للمجموعة الأولى.

وقال قاسم في المؤتمر الصحفي "مواجهة الإمارات قوية وصعبة، لكننا نسعى لحسم التأهل أمام منتخب لديه خبرة طويلة في مثل هذه البطولات".

 وأوضح قاسم أن منتخب بلاده لديه استقرار فني ونفسي في البطولة، وهو ما يجعله جاهز لمواجهة الإمارات على أفضل حال.

وأضاف "الكرة العراقية مرت بإخفاقات كثيرة في الفترة الماضية، الفوز بالبطولة سيكون بمثابة عودة الثقة لأسود الرافدين".

من جانبه أكد أيمن حسين لاعب أسود الرافدين أن فريقه قادر على تجاوز الأبيض الإماراتي، وإسعاد الشعب العراقي بحصد اللقب.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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