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رقم الخبر: 210586 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:12 الاقسام: رياضة  
جيجز يوجه نصيحة مهمة لمانشستر يونايتد

جيجز يوجه نصيحة مهمة لمانشستر يونايتد

يحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر السيتي.

وأكد ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، أن فريقه يجب أن يقاتل من أجل احتلال وصافة البريمييرليج هذا الموسم، بعدما حسم السيتي الصدارة بشكل كبير حاليًا.

وقال جيجز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحصل على المركز الثاني في البريمييرليج، ويجب التركيز على تحقيق ذلك".

وأضاف "يجب أن نعترف أن مانشستر سيتي أصبح أفضل فريق الآن، لذلك المركز الثاني، والسير بشكل جيد في كأس الاتحاد ودوري الأبطال سيكون رائعًا للشياطين الحمر".

وتابع "أعتقد أنه يجب على الفريق أن يحقق الانتصارات في كافة المباريات من الآن وحتى نهاية الموسم، وهو أمر مستحيل، ولكن متوقع أن يخسر مانشستر سيتي بعض المواجهات".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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