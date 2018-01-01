قال منظمون الاثنين، إن رافائيل نادال المصنف الأول عالميا الذي يواجه صعوبات في خوض مباريات إعدادية قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سيشارك في مسابقة استعراضية على ملاعب ملبورن بارك في الأسبوع الذي يسبق انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ولم يلعب اللاعب الإسباني البالغ عمره 31 عاما منذ انسحابه من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن في نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وانسحب بالفعل من بطولة استعراضية في أبوظبي، وبطولة برزبين الدولية هذا الأسبوع، وبطولة أخرى في سيدني بداعي افتقاره لوقت كاف للاستعداد بشكل مناسب.

لكن نادال الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، سيكون ضمن المشاركين في بطولة استعراضية تقام في العاشر من يناير، قبل خمسة أيام على انطلاق أستراليا المفتوحة.

وقال نادال في بيان: "إنها بطولة رائعة وسنلعب بعض المباريات المثيرة".

وأضاف: "قائمة المشاركين مذهلة وأتوقع منافسة صعبة، وهو أمر رائع للجماهير الأسترالية".

ويشارك في البطولة8 لاعبين من بينهم نوفاك ديوكوفيتش، وستانيسلاس فافرينكا، والأسترالي نيك كيريوس والمصنف الأول عالميا سابقا ليتون هيويت.

وتتكون كل مباراة من شوط فاصل واحد من عشر نقاط، وتبلغ جائزة الفائز بالبطولة 250 ألف دولار.

وقال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة: "ستكون منافسة حامية الوطيس حقا".

وتابع: "هؤلاء النجوم يأتون من مراحل مختلفة في استعداداتهم لكن بمجرد انطلاق غريزة المنافسة لديهم، ستكون هناك بعض المواجهات التي تحبس الأنفاس".