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رقم الخبر: 210584 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:08 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني بكرة الصالات الاول آسيوياً والخامس عالمياً
بنهاية 2017 ..

المنتخب الايراني بكرة الصالات الاول آسيوياً والخامس عالمياً

في أخر تصنيف دولي لعام 2017 بكرة الصالات جاء المنتخب الايراني بحصوله على 1625 نقطة في المركز الخامس عالمياً، والاول آسيوياً ولعدة سنوات مضت وبأقتدار كامل.

وفيما يلي تصنيف العشرة الاوائل عالمياً:

1-              البرازيل 1931 نقطة.

2-              اسبانيا 1878 نقطة.

3-              روسيا 1740 نقطة.

4-              الارجنتين 1683 نقطة.

5-              ايران 1625 نقطة.

6-              ايطاليا 1607 نقطة.

7-              البرتغال 1600 نقطة.

8-              اوكرانيا 1500 نقطة.

9-              كازاخستان 1488 نقطة.

10-         اذربيجان 1452 نقطة.

وفيما يلي الخمسة الاوائل للقارة الآسيوية:

1 – ايران .

2- اليابان .

3-  تايلند .

4- اوزبكستان .

5 - فيتنام .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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