بنهاية 2017 .. المنتخب الايراني بكرة الصالات الاول آسيوياً والخامس عالمياً في أخر تصنيف دولي لعام 2017 بكرة الصالات جاء المنتخب الايراني بحصوله على 1625 نقطة في المركز الخامس عالمياً، والاول آسيوياً ولعدة سنوات مضت وبأقتدار كامل.