وست بروميتش يصعق أرسنال بتعادل قاتل انتزع وست بروميتش ألبيون تعادلًا مثيرًا من أنياب ضيفه أرسنال بهدف لكل منهما مساء الأحد على ملعب "ذا هاوثورنس"، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.