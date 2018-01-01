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|رقم الخبر: 210576
|تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018
|الوقت: 16:11
|الاقسام: رياضة
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وست بروميتش يصعق أرسنال بتعادل قاتل
انتزع وست بروميتش ألبيون تعادلًا مثيرًا من أنياب ضيفه أرسنال بهدف لكل منهما مساء الأحد على ملعب "ذا هاوثورنس"، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم أرسنال بهدف المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 83 وتعادل وست بروميتش بهدف جاي رودريجيز من ضربة جزاء في الدقيقة 89.
وارتفع رصيد الجانرز بهذا التعادل إلى 38 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 16 نقطة، في المركز قبل الأخير.
كما انتهت مباراة كريستال بالاس وضيفه مانشسر سيتي متصدر الترتيب العام للدوري الانجليزي بالتعادل السلبي.
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