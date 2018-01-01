رحب المصارع الكندي ونجم الاتحاد الياباني كيني أوميجا، بإمكانية الاحتراف في اتحاد المصارعة الأمريكي "WWE" في المستقبل.

وقال أوميجا البالغ من العمر 34 عاما في تصريحات إذاعية إن الاحتراف في WWE فكرة مثيرة بالنسبة له حيث تسمح له بخوض مباريات أسطورية ضد مصارعين كبار أمثال اي جيه ستايلز، شينسوكي ناكامورا وكيفن أوينز.

وأشار أوميجا أيضا إلى أن ما يميز WWE أنه يتيح لمصارعيه ممارسة أنشطة أخرى خارج الحلبة ضاربا المثل بقناة اليوتيوب المهتمة بألعاب الفيديو والتي يملكها صديقه المقرب ونجم WWE إكزافير وودز.

لكن من ناحية أخرى أكد أوميجا أنه لا يزال لديه العديد من الأهداف في الاتحاد الياباني "نيو جابان" وأنه لن يرحل من هناك إلا بعد أن يحققها مثل رغبته في مساعدة الاتحاد الياباني على الانتشار عالميا.

وتم اختيار أوميجا مؤخرا كأفضل مصارع محترف في العالم لعام 2017 من قبل المجلة الشهيرة "سبورتس إليستريتد" متفوقا على أسماء كبيرة مثل "جون سينا" و"رومان رينز".

وسيخوض أوميجا مباراة تاريخية هذا الأسبوع يوم الخميس 4 يناير/كانون الثاني ضد المصارع الأمريكي المخضرم "كريس جيريكو" ضمن مهرجان "ريسل كينجدوم" الذي سينظمه الاتحاد الياباني في صالة "طوكيو دوم".