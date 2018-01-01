والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «المظلة الرمادية» (جتر خاكستري) للمخرج محمد بوستين دوز و«آر يو واليبال؟» للمخرج محمد بخشي و«لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي.

هذا وتم اختيار المخرجتين الايرانيتين آزادة نك زادة وبيتا الهيان باعتبارهما حكمين ضمن لجنة تحكيم المهرجان.

يذكر أن المهرجان بنسخته السادسة سيقام في الفترة مابين الثالث والعشرين من فبراير حتى الرابع من مارس المقبلين في ولاية نيويورك الأمريكية.