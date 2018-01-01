  • الإثنين ١٣ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , يناير 01, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210574 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2018 الوقت: 16:05 الاقسام: ثقافة وفن  
3 أفلام وحكمان يمثلان ايران في (Winter Film)

3 أفلام وحكمان يمثلان ايران في (Winter Film)

يستضيف مهرجان « Winter Film Awards» الدولي في أمريكا ثلاثة أفلام ايرانية قصيرة في قسمه التنافسي.

والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «المظلة الرمادية» (جتر خاكستري) للمخرج محمد بوستين دوز و«آر يو واليبال؟» للمخرج محمد بخشي و«لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي.

هذا وتم اختيار المخرجتين الايرانيتين آزادة نك زادة وبيتا الهيان باعتبارهما حكمين ضمن لجنة تحكيم المهرجان.

يذكر أن المهرجان بنسخته السادسة سيقام في الفترة مابين الثالث والعشرين من فبراير حتى الرابع من مارس المقبلين في ولاية نيويورك الأمريكية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1419 sec