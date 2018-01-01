تستضيف الدورة الـ29 من مهرجان «بالم سبرينكز» ثلاثة افلام ايرانية ضمن فعالياتها لهذا العام.

والافلام الثلاثة هي: «خلف الغيوم» للمخرج مجيد مجيدي و«بلاتاريخ بلاتوقيع» للمخرج وحيد جليلوند و«يفا» للمخرجة آناهيد آباد الذي سيعرض في قسم «موسم الجوائز» المخصص بالافلام المرسلة الى اكاديمية العلوم الفنون الاميركية «اوسكار» للمنافسة في قسم الافلام الاجنبية.

وستقام فعاليات المهرجان بين الثاني حتى الخامس عشر من يناير 2018 في الولايات المتحدة الاميركية.

وفيلم «يفا» (انتاج ايراني ارميني مشترك) يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، ويسلط الضوء على المشاكل التي تتعرض لها النساء والاطفال من خلال قصة ايفا البالغة من العمر 34 عاما التي تتعرض للملاحقة بعد اتهامها بقتل زوجها. ولحماية ابنتها الوحيدة تقرر الهروب من بلدتها متجهة الى مكان آخر لكن من هناك تبدأ معاناتها.

فيلم «خلف الغيوم» للمخرج مجيدي من تأليف محمد رضا طالش مجيدي ومهرداد كاشاني وصورت مشاهده في مدينتي بومباي وجيبور الهنديتين.

اما فيلم «بلاتاريخ بلاتوقيع» ذو مضمون اجتماعي وهو من تأليف علي زرنكار ووحيد جليلوند وجاء في ملخصه: « كاوة نريمان احد الاطباء الشرعيين، في عمله تأتي اليه جثة لشخص يعرفه قبل ذلك.