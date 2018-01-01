أعلنت الامانة العامة لمهرجان فجر الدولي بدورته الـ36 عن قائمة الافلام المشاركة في قسم «شوق العنقاء» للمهرجان الذي تنطلق فعالياته مطلع شباط المقبل.

واليكم قائمة الافلام المشاركة في هذا القسم من المهرجان:

«بتوقيت الشام» (به وقت شام) للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، «الغرفة المظلمة» (اتاق تاريك) روح الله حجازي، «تقاطع اسطنبول» (جهارراه استانبول) للمخرج مصطفى كيائي، «نقار الخشب» (داركوب) للمخرج بهروز شعيبي، «سرو تحت الماء» (سرو زير آب) للمخرج محمد علي باشه آهنكر، «المشتعل» (شعله ور) للمخرج حميد نعمة الله، «الملك الفيل» (فيلشاه) للمخرج هادي محمديان، «العرق البارد» (عرق سرد) للمخرج سهيل بيرقي، «الشاحنة» (كاميون) للمخرج كامبوزيا برتوي، «اليانصيب» (لاتاري) للمخرج محمدحسين مهدويان، «العمل القذر» (كار كثيف) للمخرج خسرو معصومي، «المصادرة» (مصادره) للمخرج مهران احمدي، «العقول الصغيرة الصدئة» (مغزهاي كوجك زنك زده) للمخرج هومن سيدي، «هايلايت» للمخرج اصغر نعيمي، «ماهورا» للمخرج حميد زركر نجاد، «سوء الفهم» (سوء تفاهم) للمخرج احمدرضا معتمدي، «الطريق القديم» (جاده قديم) للمخرج منيجة حكمت، «لاتخجل» (خجالت نكش) للمخرج رضا مقصودي، «حفل الحنين» (جشن دلتنكي) للمخرج بريا آذربايجاني، «امير» للمخرج نيما اقليما، «القنبلة» (بمب) للمخرج بيمان معادي، «إمبراطور الجحيم» (امبراطور جهنم) للمخرج برويز شيخ طادي.