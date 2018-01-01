اختتمت ندوة الادب المقاوم في مدينة بجنورد امس الاحد بمشاركة عدة دول ورؤساء الكليات والجامعات في المدينة والعديد من المسؤولين الايرانيين.

وأكد أمين ندوة الادب المقاوم الدكتور علي رضا حسيني في كلمته على صون القيم الانسانية والوطنية للادب المقاوم محذرا من أن اكبر خطر يهدد التيارات والجهات الأصيلة والفنية هو الاستحالة الثقافية.

هذا وأوضح حسيني في تصريح خاص لاذاعة طهران العربية أن الفعالية تتضمن المحاور التالية: صدى المضامين الدينية في الادب المقاوم، نقد ودراسة آثار الادب المقاوم (الشعر والقصص والمؤلفات و...) حدود الادب المقاوم، الادب المقاوم والفن، ملامح الادب المقاوم في أدب الاطفال، الادب المقارن وتأثيره على الادب الفارسي والعربي، دراسة اللغة في الادب المقاوم، التناص والادب المقاوم، دراسة مكانة مدافعي الحريم والحرم في اشاعة الثقافة والمقاومة، صورة الاسرة في الأدب المقاوم، الجامعة والادب المقاوم، دور التقنيات الحديثة في الادب المقاوم، الادب المقاوم في مجال الحرب الناعمة، سائر المحاور المتعلقة بالمؤتمر.

وانعقدت ندوة الادب المقاوم بحضور مشاركين من ايران والهند والعراق وسوريا وحشد من الطلاب في جامعة الكوثر بمدينة بجنورد في محافظة خراسان الشمالية.